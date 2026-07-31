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Русское оружие

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❗️⚡️В рамках усиления восточного фланга НАТО Турция делегирует звено из пяти многофункциональных истребителей F-16 для несения боевого дежурства по охране воздушного пространства стран Балтии.

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