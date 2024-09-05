В доме на Клязьминской человек пострадал при пожаре

В квартире на последнем этаже 14-этажного дома по адресу: ул. Клязьминская, д. 17 произошел пожар. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по столице.