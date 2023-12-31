Ещё 17 необычных фактов о самом обычном (и не очень) человеческом теле

Может ли сердце располагаться справа, передаются ли по наследству ямочки на щеках и где расположен Дарвинов бугорок? Продолжаем вниматльно изучать наше собственное тело! Менее чем у 1% людей сердце расположено справа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии