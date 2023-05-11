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Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис вернутся в продолжение комедии «Чумовая пятница»

Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис вернутся в продолжение комедии «Чумовая пятница»

Актрисы Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан могут воссоединиться в сиквеле «Чумовой пятницы». Над продолжением семейной комедии работает студия Disney.

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