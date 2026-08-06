Виктор Гайдуков

Вот в статье хохлы пишут о пленных или перебежавших в Россию своих сограждан: "...в каких бы он обозах российской армии не ездил, но обожать он будет только Украину, а Россию будет воспринимать в лучшем случае как дойную корову..." и что, это стало понятно нам только сейчас? Да, так было, как я понимаю, всегда. Россию принимают за дойную корову и все "наши" бывшие сограждане из союзных республик. И что же нам делать, стать такими же как они? Ну уж нет. Мы РУССКИЕ, РОССИЙСКИЙ НАРОД, какими были, такими и останемся. Всегда и всем готовы протянуть руку или подставить плечо. Принимайте нас такими, какие мы есть. Только не надо нас дразнить и пытаться ограбить. Мы этого не любим.