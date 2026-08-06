Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Россия теряет укроину!.. Беглохохлы поучают москалей...

Россия теряет укроину!.. Беглохохлы поучают москалей...

  Эти русские-они как каменные истуканы, не помнят ничего. Не помнят о пытках своих солдат, не помнят о убитых детях и террактах.

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Комментарии
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Авас Анекак
как говорят ---гусь свенье не товарищ---
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1 м.
Виктор Гайдуков
Вот в статье хохлы пишут о пленных или перебежавших в Россию своих сограждан: &quot;...в каких бы он обозах российской армии не ездил, но обожать он будет только Украину, а Россию будет воспринимать в лучшем случае как дойную корову...&quot; и что, это стало понятно нам только сейчас? Да, так было, как я понимаю, всегда. Россию принимают за дойную корову и все &quot;наши&quot; бывшие сограждане из союзных республик. И что же нам делать, стать такими же как они? Ну уж нет. Мы РУССКИЕ, РОССИЙСКИЙ НАРОД, какими были, такими и останемся. Всегда и всем готовы протянуть руку или подставить плечо. Принимайте нас такими, какие мы есть. Только не надо нас дразнить и пытаться ограбить. Мы этого не любим.
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1 м.
АК
Александр Каплуненко
Ещё одно доказательство того, что кастрюлеголовые одним миром (пардон! говном) мазаны. Под ноль их всех!!!💀
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1 м.