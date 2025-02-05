На Южном Урале растет заболеваемость гриппом

Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости гриппом в Челябинской области. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, ситуация по заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями в регионе остается не эпидемической, при этом уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже среднего многолетнего уровня на 26,4%.