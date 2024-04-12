Что нельзя фотографировать в разных странах

В отпуске легко переступить закон, особенно если это неочевидный запрет чужой страны. Сорванный с дерева банан, к примеру, будет вам стоить в Таиланде серьезного штрафа, а фотография королевского кортежа вполне может обернуться депортацией.
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