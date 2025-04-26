Минобороны РФ сообщило об уничтожении 45 беспилотников в течение прошедшей ночи

В четырех регионах России Министерство обороны России сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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