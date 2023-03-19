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Несколько пытавшихся наступать украинских бронегрупп разбиты артиллерией ВС РФ к юго-западу от Орехова Запорожской области

Несколько пытавшихся наступать украинских бронегрупп разбиты артиллерией ВС РФ к юго-западу от Орехова Запорожской области

Пока многочисленные эксперты продолжают гадать, «где начнётся контрнаступление ВСУ», украинское командование не изобретает сложных путей и продолжает раз за разом бросать свои подразделения на одно и то же направление.

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