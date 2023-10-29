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Крым Оперативный

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❌ В России с 2021 года заблокировали 167 вредоносных VPN-сервисов

❌ В России с 2021 года заблокировали 167 вредоносных VPN-сервисов

❌ В России с 2021 года заблокировали 167 вредоносных VPN-сервисов Также удалось заблокировать 84 подобных приложения, рассказал директор подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Сергей Хуторцев.

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