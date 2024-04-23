Путин подписал закон о создании «Национального словарного фонда»

Президент России Владимир Путин утвердил закон о создании государственной информационной системы «Национальный словарный фонд», который предоставит доступ к информации о современных нормах русского литературного языка гражданам, организациям и государственным учреждениям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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