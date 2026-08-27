⚙️ Инженерные специальности стали популярнее гуманитарных среди абитуриентов Крыма По словам проректора по образовательной деятельности Крымского федерального университета имени В.
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⚙️ Инженерные специальности стали популярнее гуманитарных среди абитуриентов Крыма По словам проректора по образовательной деятельности Крымского федерального университета имени В.