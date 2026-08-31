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Газета.ру

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Токаев назначил Олжаса Бектенова премьер-министром Казахстана

Токаев назначил Олжаса Бектенова премьер-министром Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Олжаса Бектенова новым премьер-министром страны. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского президента.

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