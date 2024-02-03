Написанную участниками The Beatles картину продали за $1,7 млн

Global look press/Keystone Press Agency/Lev Radin Картина, написанная участниками рок-группы The Beatles во время концертного тура в Японии, была продана за 1,74 миллиона долларов на торгах аукционного дома Christie's, сообщает газета Yomiuri.
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