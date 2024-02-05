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Врач назвала топ-7 канцерогенных продуктов, вызывающих рак

Врач назвала топ-7 канцерогенных продуктов, вызывающих рак

Варвара Рубан объяснила "Известиям", почему алкоголь, красное мясо и газировка считаются такими вреднымиДавно известно, что частое употребление канцерогенных продуктов в конечном итоге может привести к раку желудка.

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