Врач назвала топ-7 канцерогенных продуктов, вызывающих рак

Варвара Рубан объяснила "Известиям", почему алкоголь, красное мясо и газировка считаются такими вреднымиДавно известно, что частое употребление канцерогенных продуктов в конечном итоге может привести к раку желудка.
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