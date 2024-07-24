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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Лоханулась". Барнаульской фирме три года не возвращают миллион за непришедший товар

"Лоханулась". Барнаульской фирме три года не возвращают миллион за непришедший товар

Директор компании пытается добиться возбуждения уголовного дела о мошенничестве, но уже три года ей в этом отказывают Еще в 2020 году барнаульская компания "Меркурий" заказала у поставщика 40 тонн гречневой крупы, оплатила поставку на два миллиона рублей, но так и не получила ни товар (на целый миллион!), ни возврат денег.

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