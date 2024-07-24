"Лоханулась". Барнаульской фирме три года не возвращают миллион за непришедший товар

Директор компании пытается добиться возбуждения уголовного дела о мошенничестве, но уже три года ей в этом отказывают Еще в 2020 году барнаульская компания "Меркурий" заказала у поставщика 40 тонн гречневой крупы, оплатила поставку на два миллиона рублей, но так и не получила ни товар (на целый миллион!), ни возврат денег.