«Ланцет» меняет облик: барражирующие боеприпасы получили камуфляж

Дроны «Ланцет» получили камуфляж.Российские ударные беспилотники «Изделие 51» из состава разведывательно-ударного комплекса «Ланцет» теперь оснащаются камуфляжной окраской.
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