Военный эксперт Владислав Шурыгин объяснил, почему частичная мобилизация лучше всеобщей

Известный военный эксперт, журналист Владислав Шурыгин, комментируя будоражащие общество разговоры о том, возможна ли в России всеобщая мобилизация, отмечает, что одна лишь подготовка мобилизованных может занять не менее четырех-пяти месяцев.
Известный военный эксперт, журналист Владислав Шурыгин, комментируя будоражащие общество разговоры о том, возможна ли в России всеобщая мобилизация, отмечает, что одна лишь подготовка мобилизованных может занять не менее четырех-пяти месяцев.
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