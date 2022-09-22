Неспешный разговор

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Военный эксперт Владислав Шурыгин объяснил, почему частичная мобилизация лучше всеобщей

Военный эксперт Владислав Шурыгин объяснил, почему частичная мобилизация лучше всеобщей

Известный военный эксперт, журналист Владислав Шурыгин, комментируя будоражащие общество разговоры о том, возможна ли в России всеобщая мобилизация, отмечает, что одна лишь подготовка мобилизованных может занять не менее четырех-пяти месяцев.

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