"Известия": Таиланд готов увеличить число прямых рейсов при инициативе России

Таиланд готов увеличить число прямых рейсов из России. Стороны регулярно обсуждают частоту полетов с учетом спроса на авиаперевозки, сообщила газета "Известия" со ссылкой на таиландского посла в Москве Сасивата Вонгсинсавата.