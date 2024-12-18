"Известия": Таиланд готов увеличить число прямых рейсов при инициативе России

Таиланд готов увеличить число прямых рейсов из России. Стороны регулярно обсуждают частоту полетов с учетом спроса на авиаперевозки, сообщила газета "Известия" со ссылкой на таиландского посла в Москве Сасивата Вонгсинсавата.
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