17 мигрантов фиктивно поселил у себя дома житель Воскресенского округа

В Воскресенском округе оказался под следствием 35-летний мужчина. Он фиктивно поставил на учёт в своём доме в селе Богородское 17 иностранных граждан.
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