🎥Кадры прилета ФАБа с УМПК во время уличных боев с укронацистами в Торецке, сьемка с экшен-камеры 🇷🇺наших ребят🔥 #Торецк #Бой #ВСРФ #ФАБ #Прилет #ВСУ #СВО.
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🎥Кадры прилета ФАБа с УМПК во время уличных боев с укронацистами в Торецке, сьемка с экшен-камеры 🇷🇺наших ребят🔥 #Торецк #Бой #ВСРФ #ФАБ #Прилет #ВСУ #СВО.
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