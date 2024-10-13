🎥Кадры прилета ФАБа с УМПК во время уличных боев с укронацистами в Торецке, сьемка с экшен-камеры 🇷🇺наших ребят🔥 #Торецк #Бой #ВСРФ #ФАБ #Прилет #ВСУ #СВО.