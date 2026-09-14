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За рулем

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1 владелец, гаражное хранение и 16 тыс. км пробега: в продаже «идеальный» Prado 150

1 владелец, гаражное хранение и 16 тыс. км пробега: в продаже «идеальный» Prado 150

В Новосибирске на классифайде выставлен на продажу Toyota Land Cruiser Prado 2014 года выпуска в максимальной 7-местной комплектации «Спорт».

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