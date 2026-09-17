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ВС России уничтожили группу ВСУ при попытке прорыва из котла под Волчанском

ВС России уничтожили группу ВСУ при попытке прорыва из котла под Волчанском

Российские военнослужащие уничтожили крупную группу ВСУ при попытке вырваться из окружения на Волчанском направлении.

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