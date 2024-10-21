Аэропорт Благовещенска готовится к зимнему сезону

Аэропорт Благовещенска успешно завершил подготовку к работе в холодное время года. Специалисты провели комплексную проверку всех технических средств, используемых для уборки территории аэропорта, обслуживания воздушных судов, обработки пассажиров, багажа, грузов и почты.
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