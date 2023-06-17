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Пожар в Белгороде случился из-за нарушения безопасности при работах

Пожар в Белгороде случился из-за нарушения безопасности при работах

Глава Белгорода Валентин Демидов поделился в своем Telegram-канале информацией о том, что, в соответствии с предварительными данными, возгорание на крыше многоэтажного жилого дома случилось из-за несоблюдения правил безопасности при работах.

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