Никогда не понимала тех, у кого портится тыква. Показываю, какой вкусный десерт в духовке я из неё готовлю

Сладкая тыква в духовке с кремом из маскарпоне (его, кстати, можно заменить обычной сметаной). Самый вкусный и самый осенний десерт! Теперь у вас тыква точно не пропадет! Сладкая тыква у духовке У моих бабушки с дедушкой на даче всегда были целые плантации тыквы! Они её явно любили, но ничего не готовили.
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