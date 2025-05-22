За чистотой русского языка чиновников должна следить прокуратура – Цеков. Заимствованные слова и сленг приносят в нашу речь средства массовой информации, поэтому к ним, в первую очередь, нужно применить закон о запрете использования иностранных слов.
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