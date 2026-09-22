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Мировое обозрение

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«Остаётся молиться»: Запад призвали к переговорам по Украине из-за продвижения ВС России

«Остаётся молиться»: Запад призвали к переговорам по Украине из-за продвижения ВС России

Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис, известный своей привычкой говорить неудобную правду в лицо западному истеблишменту, вновь оказался в центре внимания.

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