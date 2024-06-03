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Глава штаба британской обороны Радакин отверг возможность войны России и НАТО

Глава штаба британской обороны Радакин отверг возможность войны России и НАТО

Начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании, адмирал Тони Радакин отверг возможность начала глобального конфликта между Россией и НАТО из-за якобы огромной военной мощи Североатлантического альянса.

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