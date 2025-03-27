«Ты сраный осел и никогда не перестанешь им быть, сукин сын. Идиот». Энцо – защитнику сборной Бразилии Ортису

Сборная Аргенины одержала победу над командой Бразилии со счетом 4:1 в квалификации ЧМ-2026. В концовке встречи у полузащитника «альбиселесте» Фернандеса возник конфликт с защитником «пентакампеонов» Лео Ортисом.
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