Военное обозрение

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Монастырь на скале. Аббатство Сан-Микеле

Монастырь на скале. Аббатство Сан-Микеле

Аббатство Сан-Микеле В глуши лесов, в пустыне мрачной, дикой, Был монастырь; в глухих его стенах Под старость лет один седой монах Святым житьем, молитвами спасался И дней к концу спокойно приближался.

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