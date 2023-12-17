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Украина планирует новое контрнаступление в следующем году — Welt

Украина планирует новое контрнаступление в следующем году — Welt

Издание Welt продолжает тешить Запад идеями о возможном успешном контрнаступлении Украины. США получили список пожеланий от Украины, куда входят боевые вертолеты Black Hawk и Apache, истребители F-16 и F-18, ракетные комплексы, танки Abrams, БпЛА и боеприпасы.

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