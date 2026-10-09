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ВЕСТИ КРЫМ

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Крымские кадеты представили республику на финале «Зарницы 2.0» в Волгограде

Крымские кадеты представили республику на финале «Зарницы 2.0» в Волгограде

Кадеты пожарно-спасательного профиля приняли участие в финальном этапе Военно-патриотической игры «Зарница 2.

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