Россия Хөкүмәте Рәисе Михаил Мишустин мөселманнарны Корбан бәйрәме белән котлады

<p>Россия Федерациясе Хөкүмәте башлыгы <strong>Михаил Мишустин </strong>Россия мөселманнары Диния нәзарәте рәисе, мөфти <strong>Равил Гайнетдин</strong>не һәм илебез мөселманнарын Корбан бәйрәме белән котлады.
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