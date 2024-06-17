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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Коламбус» уволил Венсана. Команда не вышла в плей-офф НХЛ в этом сезоне

52-летний канадский специалист возглавил «Блю Джекетс» в сентябре 2023 года после отставки Майка Бэбкока, которого обвинили в том, что он заставлял игроков клуба показывать личные фотографии на телефонах.

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