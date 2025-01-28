ФАС возбудила дело в отношении ассоциации арбитражных управляющих. Служба выявила в действиях краснодарской СРО арбитражных управляющих «Единство» признаки незаконной координации экономической деятельности, рассказали 28 января в пресс-службе антимонопольного органа.
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