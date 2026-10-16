В итальянской провинции Модена в собственном доме обнаружили тела 83-летнего Пьера Фердинандо Казари и его 74-летней супруги Винченцы Джаннини.
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