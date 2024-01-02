Вице-премьер Забайкалья в новогоднюю ночь плел маскировочные сети для СВО

Чиновник работал над сетью для последующей отправки на фронт вместе с волонтерами до 5 часов утра.Первый зампредседателя правительства Забайкалья Марат Мирхайдаров провел последний день года необычно – не в кругу семьи за праздничным столом.
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