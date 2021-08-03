ЭксклюзивИмперия Чингисхана… без монголов. И такое бывает… Исторические напёрстки Империя Чингисхана… без монголов. И такое бывает… Без предисловий обойдемся, мыслей много.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновЭйфория Эйфория - это не счастье, не радость, а эгрегор, который уводит от реальности. Человек смотрит на мир как через запотевшее стекло видя только силуэты и придумывая, что это такое. В силу каких-то обстоятельств ему это необходимо, так как в силу своей слабости он не может справиться с реальностью. Эйфория работает как наркотик, который уводит от болезненной реальности, давая мнимое облегчение. Выход Если человек сформирует намерение увидеть реальность, то ему Душа покажет реальность таковой, какова она есть. Главное, при этом, найти внутреннюю силу в себе и сделать этот шаг - сформировать намерение. Примеры Человек понесший какую-либо утрату (материальную, человеческую, моральную и т.п.) в меру своих сил справляется с ситуацией, осознает и учится принимать текущее положение дел. Но в какой-то момент делает выбор в пользу эйфории, так ему легче пережить свою трагедию не утруждая себя развитием своей осознанности, приятия ситуации, приятие своей Судьбы. Человек ходит на художественные курсы, рисует и считает, что он гениальный/великий/крутой художник. Этот тоже некий вид эйфории, уводящий от реальности. Человек мог бы посмотреть реально на свое хобби и понять, что рисует для себя, что так он проявляет свою потребность творить, и, самое главное, он пишет свои картины не для кого-то или чтобы продать, а чтобы удовлетворить свою потребность в творчестве. Человек практикует медитации и ему кажется или он думает, что он в глубоких медитативных состояниях. Но при этом он испытывает эйфорию со всеми ее последствиями. В данном случае человек чаще всего ловится на свою Гордыню, думая, что он постиг практику медитации. Так как эйфория затуманивает видение человека и он видит едва различимые силуэты как сквозь запотевшее стекло, то он сам придумывает значение этим силуэтам. И называет эйфорию радостью, счастьем, любовью и т.п., хотя по сути своей он испытывает ЗАБВЕНИЕ.Юрий ИльиновЛюдовик XIX- король, который правил 20 минут Революция 1830 года побудила короля Франции Карла отречься от престола. Его старший сын герцог Ангулемский тоже отрекся, однако герцог подписал бумагу об отказе от власти только через 20 минут. Так что формально в течение этого времени он царствовал как Людовик XIX.Комментировать
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