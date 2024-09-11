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Володин назвал последствие поставки дальнобойного оружия Украине

Володин назвал последствие поставки дальнобойного оружия Украине

Россия начнет использовать более мощное и разрушительное оружие для защиты своих интересов, если страны Запада согласятся поставить Вооруженным силами Украины (ВСУ) дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ.

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