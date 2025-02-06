РИА Новости: импорт специй и пряностей из Казахстана в РФ вырос в 10 раз

Россия по итогам 2024 года купила у Казахстана 7,3 тысячи тонн специй и пряностей, что в 10 раз больше относительно показателя 2023 года, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные Таможенной службы республики.
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