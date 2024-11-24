В турецкой Анталье загорелся российский Superjet 100 с пассажирами на борту. Причиной жесткой посадки стал сильный ветер

В турецком аэропорту Анталья загорелся самолет российской авиакомпании «Азимут». У лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) возник пожар в одном из двигателей во время посадки, огонь заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе (ВПП).
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