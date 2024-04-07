Россияне резко сократили спрос на потребительские кредиты и ипотеку. С октября 2023-го по март 2024 года количество заявок на получение потребкредитов упало на 8,7% (на 2,07 млн единиц), а на оформление ипотеки — на 28% (0,14 млн единиц).