Декорируйте стеклянную банку необыкновенным образом! Для этого понадобится лак для ногтей. У вас получится красивейший узор, даже если вы не умеете рисовать! Из таких разукрашенных баночек можно сделать коллекцию, где хранить чай/специи, а можно — оригинальный светильник.
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