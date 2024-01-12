Декорируйте стеклянную банку необыкновенным образом! Для этого понадобится лак для ногтей. У вас получится красивейший узор, даже если вы не умеете рисовать! Из таких разукрашенных баночек можно сделать коллекцию, где хранить чай/специи, а можно — оригинальный светильник.