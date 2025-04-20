«Зенит» - тринадцатикратные! Почему Вербов не превзошел Алекно, а продолжил его дело

Очередной чемпионский титул казанского «Зенита» вряд ли кого-то удивил. Но есть у третьего подряд золота своя особенность, а именно – вклад в эту победу не только Алексея Вербова, но и его учителя – Владимира Алекно, который на этот раз был по другую сторону баррикад.