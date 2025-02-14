Задержан подозреваемый в избиении комментатора Скворцова

В Новосибирске задержан подозреваемый в избиении комментатора «Матч ТВ» Романа Скворцова.<strong>Подозреваемого в избиении комментатора «Матч ТВ» Романа Скворцова задержали в Новосибирске, <a href="https://t.
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