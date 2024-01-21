Посол Канады в США Хиллман призвала Оттаву начать налаживать отношения с окружением Трампа

Посол Канады в Соединенных Штатах Америки Кирстен Хиллман выступила с заявлением о том, что Оттава должна уже в настоящий момент приступить к налаживанию отношений с окружением республиканца Дональда Трампа.
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