Американский комик Мар жестко «прошелся» по смерти королевы Британии Елизаветы II

Американские комики увидели в смерти 96-летней королевы Британии Елизаветы II повод для шуток. По кончине монарха жестко «прошелся» известный в США юморист Билл Мар.
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