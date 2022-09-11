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Американский комик Мар жестко «прошелся» по смерти королевы Британии Елизаветы II

Американский комик Мар жестко «прошелся» по смерти королевы Британии Елизаветы II

Американские комики увидели в смерти 96-летней королевы Британии Елизаветы II повод для шуток. По кончине монарха жестко «прошелся» известный в США юморист Билл Мар.

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