В ЮЗАО Москвы построят новое жильё по программе КРТ

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в столице в рамках четырёх решений, утверждённых в январе — августе этого года, в ЮЗАО столицы предусмотрено строительство более 339 тыс.
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