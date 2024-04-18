Бастрыкин взял на контроль дело о калечащем пациентов нейрохирурге из Москвы

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклады о расследовании уголовных дел о хирургических операциях в частной клинике Москвы, вследствие которых некоторые пациенты стали инвалидами.
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